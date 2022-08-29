Меньщиков Андрей 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Меньщиков Андрей

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1826 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1844

Жена: Меньщикова (Беляева) Анна Екимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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