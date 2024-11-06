Фон Лауниц (Апраксина) Марфа Петровна 24.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Лауниц (Апраксина) Марфа Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.03.1913, Симферополь, Симферополь, Республика Крым

умерла 08.07.1968, Дублин

Отец
Апраксин Пётр Николаевич03.01.1876 г.р.
Мать
Апраксина (Барятинская) Елизавета Владимировна15.10.1882 г.р.
Супруги
Фон Лауниц Владимир Фёдорович13.04.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913

Отец: Апраксин Пётр Николаевич

Мать: Апраксина (Барятинская) Елизавета Владимировна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Бракосочетание
07.07.1957

Муж: Фон Лауниц Владимир Фёдорович

Смерть
08.07.1968

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