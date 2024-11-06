Фон Лауниц (Апраксина) Марфа Петровна
женский, родилась 24.03.1913, Симферополь, Симферополь, Республика Крым
умерла 08.07.1968, Дублин
ОтецАпраксин Пётр Николаевич03.01.1876 г.р.
МатьАпраксина (Барятинская) Елизавета Владимировна15.10.1882 г.р.
Супруги
Фон Лауниц Владимир Фёдорович13.04.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
07.07.1957
Смерть
08.07.1968