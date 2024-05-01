Шехирева Мария Ивановна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1824

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шехирева) Татьяна Агафоновна

Отец ребёнка: Шехирев Агафон Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шехирева) Ефимья Агафоновна

Отец ребёнка: Шехирев Агафон Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Агафон Карпович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шехирев Еким Агафонович

Отец ребёнка: Шехирев Агафон Карпович

Смерть
После 1824

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