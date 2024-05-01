Шехирева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шехирева) Татьяна Агафоновна
Отец ребёнка: Шехирев Агафон Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шехирева) Ефимья Агафоновна
Отец ребёнка: Шехирев Агафон Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Шехирев Агафон Карпович
Смерть
После 1824