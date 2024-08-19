Šereiko Kārlis
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Šereiko (Ostrovska Ostrovskis Островский) Jadviga
Бракосочетание
Около 1957
Развод
Около 1976
Смерть
Около 1978
Причина смерти: Negadījums | pakļuvis zem auto
Похороны
Неизвестно