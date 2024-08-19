Šereiko Kārlis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Šereiko Kārlis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Šereiko (Ostrovska Ostrovskis Островский) Jadviga

Бракосочетание
Около 1957

Жена: Šereiko (Ostrovska Ostrovskis Островский) Jadviga

Развод
Около 1976

Жена: Šereiko (Ostrovska Ostrovskis Островский) Jadviga

Смерть
Около 1978
Причина смерти: Negadījums | pakļuvis zem auto
Похороны
Неизвестно

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