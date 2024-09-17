(Семенова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.06.1895
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1895
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 157 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 26
Место жительства
Неизвестно
Крещение
16.06.1895
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 26
Смерть
После 1915