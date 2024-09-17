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(Семенова) Анна Федоровна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.06.1895

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1895

Отец: Хрулев Федор Семенович

Мать: Семенова (Пекичева) Татьяна Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 157 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 26
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
16.06.1895
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 26
Смерть
После 1915

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