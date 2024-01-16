Анциферова Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферова Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Анциферов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Анциферов Андрей Тихонович

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1815

Сын: Анциферов Евграф Андреевич

Отец ребёнка: Анциферов Андрей Тихонович

д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анциферов Андрей Тихонович

д. Алексеево
Смерть
До 1850
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