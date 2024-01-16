Анциферова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Анциферов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Анциферов Андрей Тихонович
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1815
Сын: Анциферов Евграф Андреевич
Отец ребёнка: Анциферов Андрей Тихонович
д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево
Смерть
До 1850