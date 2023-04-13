Goldbach Samel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Goldbach Samel

Место рождения

Ohepalu

Дата рождения

04.12.1834

Дата смерти

03.10.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Ohepalu
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1880
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