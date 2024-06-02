Катанова Любовь Никитична
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Катанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович
Рождение ребёнка
?.02.1878 ст.
Сын: Котанов Гамалион Николаевич
Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Катанова Градислава Николаевна
Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович
Смерть
Неизвестно