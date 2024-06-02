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Катанова Любовь Никитична

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Катанов Николай Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Катанов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Катанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1871

Сын: Катанов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
?.02.1878 ст.

Сын: Котанов Гамалион Николаевич

Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Катанова Градислава Николаевна

Отец ребёнка: Катанов Николай Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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