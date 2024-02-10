Гаджиев Ферзалы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Аскерова Сурая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шурик
Мать ребёнка: Аскерова Сурая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагиф
Мать ребёнка: Аскерова Сурая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аскерова Сурая
Смерть
Неизвестно