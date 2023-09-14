Грахничев Артём Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.10.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.2007
Сын: Грахничев Никита Артёмович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2019
Сын: Грахничев Александр Артёмович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности