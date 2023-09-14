Грахничев Артём Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грахничев Артём Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.2007

Сын: Грахничев Никита Артёмович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.2019

Сын: Грахничев Александр Артёмович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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