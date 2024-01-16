Сеткова (Эпштейн) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеткова (Эпштейн) Александра Николаевна

Сеткова (Эпштейн) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Эпштейн Николай

Мать: Эпштейн Жена

Работа или профессия
Неизвестно
Делопроизводитель
Бракосочетание
16.12.1920

Муж: Сетков Сергей Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
У Александры первый брак. Сергей разведен и это второй брак.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.