Сеткова (Эпштейн) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Эпштейн Николай
Мать: Эпштейн Жена
Работа или профессия
Неизвестно
Делопроизводитель
Бракосочетание
16.12.1920
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
У Александры первый брак. Сергей разведен и это второй брак.
Смерть
Неизвестно