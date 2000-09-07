Быжко (Бижка) Николай Пименович
Место рождения
Дата рождения06.12.1917 ст.
Дата смерти07.09.2000
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1917 ст.
Отец: Бижка Пимен Михеевич
Крещение
07.12.1917 ст.
Крестьяне Иларион Игнатьевич Громовой и Евфимия Михеевна Бижка
Военная награда
1952
Орден Красной Звезды
Получение воинского звания/чина
1962
Генерал-майор
Демобилизация
1974
Смерть
07.09.2000
Новый, Красногорск, Московская область