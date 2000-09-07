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Быжко (Бижка) Николай Пименович

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

06.12.1917 ст.

Дата смерти

07.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1917 ст.

Отец: Бижка Пимен Михеевич

Мать: Бижка Анастасия Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Крещение
07.12.1917 ст.
Криски, Чернігівська область
Крестьяне Иларион Игнатьевич Громовой и Евфимия Михеевна Бижка
Военная награда
1952
Орден Красной Звезды
Получение воинского звания/чина
1962
Генерал-майор
Демобилизация
1974
Смерть
07.09.2000
Новый, Красногорск, Московская область
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