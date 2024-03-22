Рыбак Олемпий (Алимпий) Акимович (Иларионовъ)
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиОколо ?.08.1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
30.10.1894
Рождение ребёнка
18.10.1895
Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна
Рождение ребёнка
06.03.1898
Дочь: Татьяна Олемпиевна
Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна
Рождение ребёнка
16.01.1901
Сын: Рыбак Иван (Иоанн) Олимпиевич
Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна
Рождение ребёнка
06.09.1906
Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна
Рождение ребёнка
28.06.1909
Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна
В метрической книге факт рождения указан по старому календарю 15.06.1909, в официальных документах дата 28.06.1909
Рождение ребёнка
23.12.1912
Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Олемпиевна
Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна
Смерть
Около ?.08.1917
Умер от брюшного тифа где-то по дороге в Евпаторию во время массового переселения), похоронен рядом с дорогой.