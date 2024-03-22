Рыбак Олемпий (Алимпий) Акимович (Иларионовъ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбак Олемпий (Алимпий) Акимович (Иларионовъ)

Место рождения

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Около ?.08.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Рыбак Аким (Иоахим, Иларион) Никифорович

Мать: Рыбак Евфросиния Демяновна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
30.10.1894

Жена: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.10.1895

Сын: Рыбак Артемий Олемпиевич

Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Дочь: Татьяна Олемпиевна

Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.01.1901

Сын: Рыбак Иван (Иоанн) Олимпиевич

Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.09.1906

Сын: Рыбак Захария Олимпиевъ

Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.06.1909

Сын: Рыбак Захар Олемпиевич

Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
В метрической книге факт рождения указан по старому календарю 15.06.1909, в официальных документах дата 28.06.1909
Рождение ребёнка
23.12.1912

Сын: Рыбак Игнатий Олимпиевич

Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Олемпиевна

Мать ребёнка: Рыбак Мария (Марфа) Гаврииловна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Около ?.08.1917
Умер от брюшного тифа где-то по дороге в Евпаторию во время массового переселения), похоронен рядом с дорогой.
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