Никитина Пелагея (Плотанида)
Место рожденияСело Старое Тябердиново
Дата рождения1873 ст.
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Павлов Никита
Село Старое Тябердиново
Бракосочетание
19.05.1894
Ст. Урюм
Рождение ребёнка
29.03.1896
Сын: Андреев Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
13.02.1899
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
13.02.1899
Дочь: Андреева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
28.05.1903
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
31.10.1905
Дочь: Андреева Елена
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
23.06.1908
Дочь: Андреева Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
22.01.1911
Дочь: Андреева Мария
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
13.10.1913
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
11.10.1916
Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров
Смерть
1943