Никитина Пелагея (Плотанида) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Пелагея (Плотанида)

Место рождения

Село Старое Тябердиново

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Павлов Никита

Мать: не указана

Село Старое Тябердиново
Бракосочетание
19.05.1894

Муж: Никифоров Андрей Никифоров

Ст. Урюм
Рождение ребёнка
29.03.1896

Сын: Андреев Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
13.02.1899

Сын: Андреев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
13.02.1899

Дочь: Андреева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
28.05.1903

Сын: Андреев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
31.10.1905

Дочь: Андреева Елена

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
23.06.1908

Дочь: Андреева Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
22.01.1911

Дочь: Андреева Мария

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Андреев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1916

Сын: Андреев Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Никифоров Андрей Никифоров

Смерть
1943
Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
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