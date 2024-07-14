Гинглятт (Флавицкая) Софья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гинглятт Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Гинглятт Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гинглятт Владимир Александрович
Отец ребёнка: Гинглятт Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гинглятт Николай Александрович
Отец ребёнка: Гинглятт Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гинглятт Леонтий Александрович
Отец ребёнка: Гинглятт Александр Леонтьевич
Смерть
Неизвестно