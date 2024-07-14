Гинглятт (Флавицкая) Софья Владимировна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гинглятт (Флавицкая) Софья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гинглятт Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Гинглятт Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинглятт Владимир Александрович

Отец ребёнка: Гинглятт Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинглятт Николай Александрович

Отец ребёнка: Гинглятт Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинглятт Леонтий Александрович

Отец ребёнка: Гинглятт Александр Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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