Бояринцева (Синцова) Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Настасья Максимовна
Отец ребёнка: Синцов Максим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Синцов Максим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Синцов Максим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Синцов Максим Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769