Бояринцева (Синцова) Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринцева (Синцова) Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Настасья Максимовна

Отец ребёнка: Синцов Максим Игнатьевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Синцов Максим Игнатьевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Синцов Максим Игнатьевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Синцов Лев Максимович

Отец ребёнка: Синцов Максим Игнатьевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Максим Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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