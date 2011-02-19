Мачула Руслан Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1976
Дата смерти19.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1976
Отец: Мачула Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мачула Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мачула Анна Руслановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.2000
Сын: Мачула Евгений Русланович
Мать ребёнка: Мачула Анастасия Львовна
Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.2005
Дочь: Мачула Алена Руслановна
Мать ребёнка: Мачула Анастасия Львовна
Смерть
19.02.2011