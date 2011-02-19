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Мачула Руслан Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1976

Дата смерти

19.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1976

Отец: Мачула Владимир

Мать: Мачула Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачула Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачула Анна Руслановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.2000

Сын: Мачула Евгений Русланович

Мать ребёнка: Мачула Анастасия Львовна

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.2005

Дочь: Мачула Алена Руслановна

Мать ребёнка: Мачула Анастасия Львовна

Смерть
19.02.2011

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