Некрасова (Некрасова) Анна Андреевна 08.09.1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Некрасова) Анна Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.09.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1834

Отец: Некрасов Андрей Васильевич Б.

Мать: Некрасова (Некрасова) Марфа Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1860

Муж: Некрасов Семен Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1862

Дочь: (Некрасова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1865

Дочь: (Некрасова) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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