Некрасова (Некрасова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1834
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1860
Рождение ребёнка
11.01.1862
Дочь: (Некрасова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1865
Дочь: (Некрасова) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно