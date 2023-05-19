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Некрасов Семен Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Некрасов Иван

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1860

Жена: Некрасова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
11.01.1862

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1865

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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