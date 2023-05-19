Некрасов Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Некрасов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1860
Жена: Некрасова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
11.01.1862
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
01.02.1865
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно