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Кубышкин Тимофей Яковлевич
Кубышкин Тимофей Яковлевич
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Место рождения
Тульская обл., Венёвский р.
Дата рождения
1900
Дата смерти
27.06.1944
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская обл., Венёвский р.
Место жительства
Неизвестно
Тула, ул. Каракозова, 28
Смерть
27.06.1944
пропал без вести
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