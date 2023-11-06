Кубышкин Тимофей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкин Тимофей Яковлевич

Место рождения

Тульская обл., Венёвский р.

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская обл., Венёвский р.
Место жительства
Неизвестно
Тула, ул. Каракозова, 28
Смерть
27.06.1944
пропал без вести
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