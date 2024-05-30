Иванов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1894
Метрика о рождении: Карачарово село, Троицкая церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №99, стр. 167. Сын потомственного почетного гражданина.
Бракосочетание
01.09.1917
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о бракосочетании: КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4870, стр. 452. Потомственный почетный гражданин и крестьянская девица первым браком.