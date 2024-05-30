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Иванов Михаил Николаевич

Место рождения

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

27.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1894

Отец: Иванов Николай Иванович

Мать: Иванова (Васильева) Евгения Васильевна

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: Карачарово село, Троицкая церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №99, стр. 167. Сын потомственного почетного гражданина.
Бракосочетание
01.09.1917

Жена: Иванова (Матятова) Анна Васильевна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о бракосочетании: КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4870, стр. 452. Потомственный почетный гражданин и крестьянская девица первым браком.

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