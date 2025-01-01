Фон Дер Остен-Сакен (Хилкова) Прасковья Ивановна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Дер Остен-Сакен (Хилкова) Прасковья Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1805

умерла ?.03.1829

Отец
Хилков Иван Михайлович1875 г.р.
Мать
Хилкова (Трощинская) Надежда Дмитриевна29.12.1792 г.р.
Супруги
Фон Дер Остен-Сакен Станислав Карлович1789 г.р.
Дети
Фон Дер Остен-Сакен Елена Станиславовна?.03.1829 г.р.
Святополк-Четвертинская (Фон Дер Остен-Сакен) Леонилла Станиславовна11.06.1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Хилков Иван Михайлович

Мать: Хилкова (Трощинская) Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Дер Остен-Сакен Станислав Карлович

Рождение ребёнка
?.03.1829

Дочь: Фон Дер Остен-Сакен Елена Станиславовна

Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Станислав Карлович

Смерть
?.03.1829

Рождение ребёнка
11.06.1849

Дочь: Святополк-Четвертинская (Фон Дер Остен-Сакен) Леонилла Станиславовна

Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Станислав Карлович

Борислав, Львівська область

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