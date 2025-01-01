Фон Дер Остен-Сакен (Хилкова) Прасковья Ивановна
женский, родилась 1805
умерла ?.03.1829
ОтецХилков Иван Михайлович1875 г.р.
МатьХилкова (Трощинская) Надежда Дмитриевна29.12.1792 г.р.
Супруги
Дети
Фон Дер Остен-Сакен Елена Станиславовна?.03.1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1829
Дочь: Фон Дер Остен-Сакен Елена Станиславовна
Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Станислав Карлович
Смерть
?.03.1829
Рождение ребёнка
11.06.1849
Дочь: Святополк-Четвертинская (Фон Дер Остен-Сакен) Леонилла Станиславовна
Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Станислав Карлович
Борислав, Львівська область