Катыкина Мария Ивановна 14.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Катыкина Мария Ивановна

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась 14.03.1905

умерла 27.04.1988

Супруги
Катыкин Михаил ЕфимовичМежду 1898 и 1906 г.р.
ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Анастасия Яковлевна07.04.1922 г.р.
Катыкин Николай Михайлович05.12.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катыкин Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
07.04.1922

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков

Рождение ребёнка
05.12.1940

Сын: Катыкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Катыкин Михаил Ефимович

Смерть
27.04.1988

Похороны
Неизвестно
Берендеево, Ярославская область

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