Катыкина Мария Ивановна
женский, родилась 14.03.1905
умерла 27.04.1988
Супруги
Катыкин Михаил ЕфимовичМежду 1898 и 1906 г.р.
ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Анастасия Яковлевна07.04.1922 г.р.
Катыкин Николай Михайлович05.12.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1922
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков
Рождение ребёнка
05.12.1940
Сын: Катыкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Катыкин Михаил Ефимович
Смерть
27.04.1988
Похороны
Неизвестно
Берендеево, Ярославская область