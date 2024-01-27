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Ануфриев Корнил Федорович

Место рождения

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ануфриев Федор Яковлевич

Мать: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Герасим Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Николай Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Алексей Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Василий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Тимофей Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Иоан Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Яков Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Филип Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Евдокия Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ануфриев Федор Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

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