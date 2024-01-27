Ануфриев Корнил Федорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ануфриев Федор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Герасим Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Николай Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Алексей Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Василий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Тимофей Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Филип Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Евдокия Корниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ануфриев Федор Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно