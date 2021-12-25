Маклецов Герасим Екимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаклецов Герасим Екимович

Маклецов Герасим Екимович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.03.1805

Дата смерти

09.03.1805 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1805

Отец: Маклецов Еким Ильич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Красноярский пятидесятник Восприемник: Красноярский казак Андреян Серяков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 127 номер 26
Смерть
09.03.1805 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Красноярской казачьей команды пятидесятник https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 137 номер 11

Мы используем куки для улучшения работы сайта.