Маклецов Герасим Екимович
Место рождения
Дата рождения03.03.1805
Дата смерти09.03.1805 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1805
Отец: Маклецов Еким Ильич
Мать: не указана
Отец: Красноярский пятидесятник Восприемник: Красноярский казак Андреян Серяков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 127 номер 26
Смерть
09.03.1805 ст.
Отец: Красноярской казачьей команды пятидесятник https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 137 номер 11