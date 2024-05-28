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Улянченко (Кургак) Ульяна Харитоновна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

19.12.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1855

Отец: Кургак Харитон Петрович

Мать: Кургак Варвара Лаврентьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1878

Муж: Улянченко Иоил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.08.1879

Сын: Уляченко Матвей Иоилевич

Отец ребёнка: Улянченко Иоил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1882

Дочь: Ульянченко Ксения Иоилевна

Отец ребёнка: Улянченко Иоил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1888

Сын: Ульянченко Петр Иоилевич

Отец ребёнка: Улянченко Иоил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1891

Дочь: Ульянченко Мелания Иолиевна

Отец ребёнка: Улянченко Иоил Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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