Улянченко (Кургак) Ульяна Харитоновна
Место рождения
Дата рождения19.12.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1855
Бракосочетание
05.11.1878
Рождение ребёнка
09.08.1879
Отец ребёнка: Улянченко Иоил Трофимович
Рождение ребёнка
17.01.1882
Дочь: Ульянченко Ксения Иоилевна
Отец ребёнка: Улянченко Иоил Трофимович
Рождение ребёнка
16.06.1888
Отец ребёнка: Улянченко Иоил Трофимович
Рождение ребёнка
27.12.1891
Дочь: Ульянченко Мелания Иолиевна
Отец ребёнка: Улянченко Иоил Трофимович
Смерть
Неизвестно