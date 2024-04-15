Демяненко Фекла Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1891 ст.
Дата смерти09.05.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1891 ст.
Крещение
20.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.05.1893 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
10.05.1893 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9QP-Q?i=684&cc=3511744&cat=1008700