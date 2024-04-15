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Демяненко Фекла Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.09.1891 ст.

Дата смерти

09.05.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1891 ст.

Отец: Демяненко Григорий Иванович

Мать: Денисенко \\ Демяненко Анастасия Алексеевна

Кровное, Сумська область
Крещение
20.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.05.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
10.05.1893 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9QP-Q?i=684&cc=3511744&cat=1008700
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