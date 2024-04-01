Тагильцева (Тарасова) Пелагея Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТагильцева (Тарасова) Пелагея Матвеева

Тагильцева (Тарасова) Пелагея Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Тарасов Матвей Казак Ст. Становой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тагильцова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Бракосочетание
05.10.1875

Муж: Тагильцов Петр Захаров

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М. 22
Рождение ребёнка
26.12.1876

Сын: Тагильцов Стефан Петров

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Выд свид 195395 от 29 от 1937
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Кузнецова (Тагильцева) Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Рождение ребёнка
31.08.1884

Дочь: Булыцина (Тагильцова) Марфа Петрова

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Калинина (Тагильцова) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Рождение ребёнка
19.04.1892

Сын: Тагильцов Иван Петров

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тагильцов Ефимий Петров

Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.