Тагильцева (Тарасова) Пелагея Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: Тарасов Матвей Казак Ст. Становой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тагильцова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Бракосочетание
05.10.1875
М. 22
Рождение ребёнка
26.12.1876
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Выд свид 195395 от 29 от 1937
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Кузнецова (Тагильцева) Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Рождение ребёнка
31.08.1884
Дочь: Булыцина (Тагильцова) Марфа Петрова
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Калинина (Тагильцова) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Рождение ребёнка
19.04.1892
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Тагильцов Петр Захаров
Смерть
Неизвестно