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Павлов Ефим Петрович

Место рождения

Олонецкая губерния Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.12.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Петр

Мать: (Павлова) Аксинья (Ксения) Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Максимова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
03.11.1905

Сын: Павлов Валентин Ефимович

Мать ребёнка: Павлова (Максимова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
21.02.1907

Сын: Павлов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Павлова (Максимова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Павлов Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Павлова (Максимова) Любовь Александровна

Смерть
27.12.1927

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