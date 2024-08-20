Павлов Ефим Петрович
Место рожденияОлонецкая губерния Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.12.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1905
Мать ребёнка: Павлова (Максимова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
21.02.1907
Сын: Павлов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Павлова (Максимова) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
20.11.1911
Мать ребёнка: Павлова (Максимова) Любовь Александровна
Смерть
27.12.1927