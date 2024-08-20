Павлова (Максимова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Максимова) Любовь Александровна

Павлова (Максимова) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Максимов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Ефим Петрович

Рождение ребёнка
03.11.1905

Сын: Павлов Валентин Ефимович

Отец ребёнка: Павлов Ефим Петрович

Рождение ребёнка
21.02.1907

Сын: Павлов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Павлов Ефим Петрович

Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Павлов Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Павлов Ефим Петрович

Смерть
1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.