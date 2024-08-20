Павлова (Максимова) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1941
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Максимов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1905
Отец ребёнка: Павлов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1907
Сын: Павлов Александр Ефимович
Отец ребёнка: Павлов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1911
Отец ребёнка: Павлов Ефим Петрович
Смерть
1941