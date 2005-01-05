Желтикова Ирина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтикова Ирина Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1963

Дата смерти

05.01.2005

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синцов Анатолий Викторович

Смерть
05.01.2005
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