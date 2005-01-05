Желтикова Ирина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1963
Дата смерти05.01.2005
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синцов Анатолий Викторович
Смерть
05.01.2005