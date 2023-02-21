Гуселетова Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Матрена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гуселетов Ксенофонт Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Афанасьевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Афанасьевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Гуселетов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Афанасьевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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