Саранча Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Екатерина Михайловна
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
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Рождение ребёнка
13.12.1940
Сын: Саранча Александр Иванович
Мать ребёнка: Шишкина Екатерина Михайловна
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1949
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно