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Саранча Александр Иванович

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Место рождения

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская

Дата рождения

13.12.1940

Дата смерти

09.11.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1940

Отец: Саранча Иван

Мать: Шишкина Екатерина Михайловна

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.11.1992
Причина смерти: Несчастный случай - ДТП
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