Саранча Александр Иванович
Место рожденияСССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Дата рождения13.12.1940
Дата смерти09.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1940
Отец: Саранча Иван
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.11.1992
Причина смерти: Несчастный случай - ДТП