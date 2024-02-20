Росолова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росолова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росолов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Кожевникова (Росолова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Росолов Алексей Иванович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Росолов Вавило Алексеевич

Отец ребёнка: Росолов Алексей Иванович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1765

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