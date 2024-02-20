Росолова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Кожевникова (Росолова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Росолов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Росолов Вавило Алексеевич
Отец ребёнка: Росолов Алексей Иванович
Смерть
1765