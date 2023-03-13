Николаевъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Николаевъ Александръ
Мать: Николаева Елизавета
Бракосочетание
26.01.1901
Жена: Николаева Марія
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Николаева Марія
Рождение ребёнка
04.06.1903
Дочь: Николаева Марфа
Мать ребёнка: Николаева Марія
Рождение ребёнка
14.01.1908
Сын: Николаевъ Афонасий
Мать ребёнка: Николаева Марія