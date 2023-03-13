Николаевъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаевъ Ефимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Николаевъ Александръ

Мать: Николаева Елизавета

Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Николаева Марія

Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Николаева Марія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1903

Дочь: Николаева Марфа

Мать ребёнка: Николаева Марія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1908

Сын: Николаевъ Афонасий

Мать ребёнка: Николаева Марія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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