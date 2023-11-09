Анохина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1954
Сын: Анохин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Анохин Александр
Рождение ребёнка
04.01.1957
Сын: Анохин Александр Александрович
Отец ребёнка: Анохин Александр
Рождение ребёнка
05.12.1965
Дочь: Зверева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Анохин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анохин Александр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно