Анохина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Анохин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Анохин Александр

Рождение ребёнка
04.01.1957

Сын: Анохин Александр Александрович

Отец ребёнка: Анохин Александр

Рождение ребёнка
05.12.1965

Дочь: Зверева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Анохин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Александр

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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