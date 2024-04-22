Коваленко (Фуртаева) Матрёна Филипповна
Место рождения
Дата рождения19.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1876 ст.
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.12.1902 ст.
Отец ребёнка: Коваленко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1905 ст.
Дочь: Коваленко Федора Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно