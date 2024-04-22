Коваленко (Фуртаева) Матрёна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко (Фуртаева) Матрёна Филипповна

Коваленко (Фуртаева) Матрёна Филипповна

Место рождения

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1876 ст.

Отец: Фуртаев Филипп Максимович

Мать: Фуртаева Евдокия Тимофеевна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Муж: Коваленко Иван Васильевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.12.1902 ст.

Сын: Коваленко Антон Иванович

Отец ребёнка: Коваленко Иван Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1905 ст.

Дочь: Коваленко Федора Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Иван Васильевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close