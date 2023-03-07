Артюхин ВОВ Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1914
Дата смерти13.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1914
Рождение ребёнка
02.01.1937
Рождение ребёнка
10.12.1938
Рождение ребёнка
18.03.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
174-й стрелковый Гумбинненский Краснознаменный полк20-я стрелковая Барановическая дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия
Смерть
13.02.1945
Калининградская область, Багратионовский городской округ, г. Багратионовск, ул. Спортивная