Артюхин ВОВ Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртюхин ВОВ Дмитрий Алексеевич

Артюхин ВОВ Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.09.1914

Дата смерти

13.02.1945

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1914

Отец: Артюхин Алексей Константинович

Мать: Артюхина Татьяна Овчинникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артюхина Евпраксия Кириллова

Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артюхина Евпраксия Кириллова

Рождение ребёнка
18.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артюхина Евпраксия Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюхина Евпраксия Кириллова

Военная служба
Неизвестно
174-й стрелковый Гумбинненский Краснознаменный полк20-я стрелковая Барановическая дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия
Смерть
13.02.1945
Калининградская область, Багратионовский городской округ, г. Багратионовск, ул. Спортивная
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