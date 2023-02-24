Артюхин Алексей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1877
Бракосочетание
06.?.1896
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова
Рождение ребёнка
17.05.1899
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова
Рождение ребёнка
20.10.1903
Сын: Артюхин Терентий Алексеевич
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова
Рождение ребёнка
16.12.1904
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1906
Сын: Артюхин Вов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова
Рождение ребёнка
13.01.1908
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова
Рождение ребёнка
27.04.1911
Дочь: Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова
Рождение ребёнка
09.09.1914
Сын: Артюхин Вов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова
Рождение ребёнка
24.03.1917
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова
Смерть
Неизвестно