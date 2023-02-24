Артюхин Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхин Алексей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1877

Отец: Артюхин Константин Артемьевич

Мать: Артюхина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
06.?.1896

Жена: Артюхина Татьяна Овчинникова

Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1899

Сын: Артюхин Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1903

Сын: Артюхин Терентий Алексеевич

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1904

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1906

Сын: Артюхин Вов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1908

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1911

Дочь: Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1914

Сын: Артюхин Вов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1917

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна Овчинникова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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