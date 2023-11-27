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Древо
Место рождения
Азербайджан
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Нурик
Мать
(Шафиева) Инара
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Нурик
Мать:
Инара
Азербайджан
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