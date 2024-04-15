Пархоменко Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
13.01.1890 ст.
Татьяна Ильинична Бугаец
Рождение ребёнка
21.10.1890 ст.
Сын: Пархоменко Иларион Иванович
Отец ребёнка: Пархоменко Иван Касьянович
Восприемник
22.02.1892 ст.
Марина Яковлевна Белокур
Рождение ребёнка
16.02.1898 ст.
Дочь: Мариамна Ивановна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван Касьянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZS-P?i=81&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.10.1899 ст.
Яков Алексеевич Белокур
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно