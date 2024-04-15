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Пархоменко Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
13.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Ильинична Бугаец
Рождение ребёнка
21.10.1890 ст.

Сын: Пархоменко Иларион Иванович

Отец ребёнка: Пархоменко Иван Касьянович

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.02.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Яковлевна Белокур
Рождение ребёнка
16.02.1898 ст.

Дочь: Мариамна Ивановна

Отец ребёнка: Пархоменко Иван Касьянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZS-P?i=81&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.10.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Алексеевич Белокур
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Иван Касьянович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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