Бессонова (Горяйнова) Елена Валерьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Горяйнова) Елена Валерьяновна

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Место рождения

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горяйнов Валерьян Петрович

Мать: Горяйнова Вера Алексеевна

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
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