Протасьева (Вишневская) Мария Николаевна После 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Протасьева (Вишневская) Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1825

умерла До 1911

Супруги
Протасьев Евлампий Иванович14.06.1832 г.р.
Дети
Протасьева Евлампия ЕвлампиевнаПосле 1850 г.р.
Протасьев Иван Евлампиевич17.07.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасьев Евлампий Иванович

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Протасьева Евлампия Евлампиевна

Отец ребёнка: Протасьев Евлампий Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1867

Сын: Протасьев Иван Евлампиевич

Отец ребёнка: Протасьев Евлампий Иванович

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Дёмина (Протасьева) Мария Евлампиевна

Отец ребёнка: Протасьев Евлампий Иванович

Смерть
До 1911

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