Протасьева (Вишневская) Мария Николаевна
женский, родилась После 1825
умерла До 1911
Супруги
Протасьев Евлампий Иванович14.06.1832 г.р.
Дети
Протасьева Евлампия ЕвлампиевнаПосле 1850 г.р.
Протасьев Иван Евлампиевич17.07.1867 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Протасьева Евлампия Евлампиевна
Отец ребёнка: Протасьев Евлампий Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1867
Сын: Протасьев Иван Евлампиевич
Отец ребёнка: Протасьев Евлампий Иванович
Рождение ребёнка
После 1875
Дочь: Дёмина (Протасьева) Мария Евлампиевна
Отец ребёнка: Протасьев Евлампий Иванович
Смерть
До 1911