Пестов (Трущилов) Елисей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Трущилов Иван Григорьев
Мать: Трущилова Анна Ефремова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1866
Жена: Пестова Марина Михайлова
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1866