Пестов (Трущилов) Елисей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов (Трущилов) Елисей Иванов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Трущилов Иван Григорьев

Мать: Трущилова Анна Ефремова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.02.1866

Жена: Пестова Марина Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1866

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