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Ломакинъ Иванъ

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Ломакинъ Якимъ Андреевъ

Мать: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Ломакина Ульяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ломакина Ульяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ломакинъ Иванъ

Мать ребёнка: Ломакина Ульяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Ульяна

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