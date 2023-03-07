Ломакинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Ломакинъ Якимъ Андреевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Ломакина Ульяна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ломакина Ульяна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ломакинъ Иванъ
Мать ребёнка: Ломакина Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломакина Ульяна