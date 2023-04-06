Ломакина (Губина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина (Губина) Ульяна

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Губинъ Семенъ

Мать: Губина Татьяна Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Ломакинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Ломакинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ломакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ломакинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакинъ Иванъ

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