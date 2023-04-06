Ломакина (Губина) Ульяна
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Губинъ Семенъ
Мать: Губина Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Ломакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Ломакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ломакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ломакинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломакинъ Иванъ