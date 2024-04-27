Закружный Вячеслав Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Закружный Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закружная Галина Вячеславовна

Мать ребёнка: Шестак Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закружная Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Шестак Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестак Татьяна Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Шестак Татьяна Николаевна

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