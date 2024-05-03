Воейков (Звяга) Андрей Тимофеевич Около 1533 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воейков (Звяга) Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1533

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1533

Отец: Воейков Тимофей Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Аристарх Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков (Звяга) Климент Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков (Казарин) Евстратий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
В 1573 году опричник
Смерть
Неизвестно

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