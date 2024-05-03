Воейков (Звяга) Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1533
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1533
Отец: Воейков Тимофей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Игнатий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Аристарх Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков (Звяга) Климент Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков (Казарин) Евстратий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
В 1573 году опричник
Смерть
Неизвестно