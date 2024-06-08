Таранчук Павел Семёнович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
18.12.1821 ст.
Севастьян Памфилович Кулшик
Рождение ребёнка
20.06.1825 ст.
Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Таранчук Улита Павловна
Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
15.06.1836 ст.
Дочь: Таранчук Акулина Павловна
Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна
Смерть
После 1834