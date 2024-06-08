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Таранчук Павел Семёнович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Таранчук Семён Григорьевич

Мать: Таранчук (Кулшик) Параскева Прокопьевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна

Восприемник
18.12.1821 ст.
Криски, Чернігівська область
Севастьян Памфилович Кулшик
Рождение ребёнка
20.06.1825 ст.

Сын: Таранчук Иуда Павлович

Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Таранчук Михаил Павлович

Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Таранчук Улита Павловна

Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Таранчук Пётр Павлович

Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1836 ст.

Дочь: Таранчук Акулина Павловна

Мать ребёнка: Таранчук (Хворостей) Анастасия Семёновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1834
Криски, Чернігівська область

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